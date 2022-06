Lagarde, avremo approccio graduale ma determinato

ROMA, 28 GIU - Sulla base delle prospettive generali, il processo di normalizzazione della nostra politica monetaria continuerà in modo determinato e sostenuto. Ma vista l'incertezza che affrontiamo, il passo della normalizzazione dei tassi non può essere definito ex ante", ma verrà fatto con "gradualità e opzionalità": lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, al forum di Sintra. Ma "questo approccio condizionale non deve essere confuso con un rinvio della normalizzazione", ha aggiunto.

