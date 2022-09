Lagarde, decisione unanime, ma ancora lontani da obiettivi

ROMA, 08 SET - "Il Consiglio direttivo ha deciso all'unanimità di alzare" i tassi di 75 punti, "abbiamo visioni diverse intorno al tavolo ma il risultato è unanime": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante la conferenza stampa. "Più sono alti i rialzi, più siamo lontani" dal tasso che assicura un'inflazione al 2%, ha spiegato. "Non so qual è il tasso neutrale", ovvero il punto di equilibrio della politica monetaria che assicura il raggiungimento dell'obiettivo. "So però che non è zero, e non è quello che abbiamo deciso oggi", ha detto Lagarde, ribadendo che ci saranno altri rialzi la cui entità sarà decisa sulla base dei dati. La presidente ha poi ammesso gli sbagli sulle stime. "Abbiamo fatto degli errori nelle previsioni sull'inflazione, come tutte le istituzioni internazionali, come molti economisti, perché è virtualmente impossibile prevedere e includere nei modelli il Covid, la guerra in Ucraina, il ricatto sull'energia. Me ne assumo la colpa perché sono il capo dell'istituzione", ha detto. "Abbiamo fatto errori, abbiamo capito le cause, e vi posso assicurare che lo staff aggiorna costantemente, integra quello che finora non era stato preso in considerazione", ha aggiunto.

