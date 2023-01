Landini, 100 giorni di governo, "non è stata buona partenza"

CAGLIARI, 30 GEN - Una bocciatura su tutta la linea per il governo di Giorgia Meloni e i suoi primi cento giorni arriva dal segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, a Cagliari per il congresso regionale del sindacato. "Quella del governo Meloni non è stata una buona partenza, non ha affrontato i nodi fondamentali - ha detto Landini - le emergenze sono il lavoro con la troppa precarietà o i salari con la gente che non arriva alla fine del mese. C'è una diseguaglianza nel nostro Paese che sta aumentando e questo a oggi non è cambiato. Anzi i primi provvedimenti vanno in una direzione secondo noi sbagliata perché la precarietà è aumentata, la riforma fiscale non è stata fatta e in questo contesto c'è il rischio di aumentare le divisioni nel nostro Paese che è già abbastanza diviso".

