Landini, autonomia differenziata spacca il Paese

CAGLIARI, 30 GEN - Quella dell'autonomia differenziata, "è una strada totalmente sbagliata e spacca il Paese, perché nel Mezzogiorno non ci sono le stesse infrastrutture e gli stessi servizi sociali". Lo dice il leader della Cgil Maurizio Landini, a Cagliari per il congresso regionale del sindacato. Secondo il segretario nazionale c'è bisogno di un'autonomia differenziata "che non divida tra ricchi e poveri" ma che applichi i principi costituzionali, cioè "maggiori investimenti laddove ci sono minori infrastrutture, sia materiali che immateriali".

