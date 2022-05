Lavazza rinnova partnership con Roland Garros fino al 2025

PARIGI, 25 MAG - Lavazza rinnova la partnership con il Roland-Garros fino al 2025. Il gruppo torinese, caffè ufficiale del torneo dal 2015, ha ribadito oggi l'impegno nel mondo dello sport e del tennis rinnovando la collaborazione con la grande competizione francese del Grande Slam fino al 2025. La Francia rappresenta per Lavazza il secondo mercato dopo quello nazionale: proprio qui il gruppo ha aperto la sua prima filiale estera 40 anni fa: è stato questo il primo passo di un percorso di internazionalizzazione che oggi vede Lavazza attiva in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati con 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi e oltre 4.000 collaboratori in tutto il mondo. "L'investimento nel mondo dello sport è un'occasione di sviluppo strategico", ha detto il vicepresidente Giuseppe Lavazza, spiegando che "la partecipazione a Roland Garros per 7 anni risponde alla strategia di internazionalizzazione e consolida la presenza in quello che è per noi uno dei mercati più importanti, offrendo a tutti gli appassionati del tennis l'esperienza autentica del caffè italiano in tutte le sue forme".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA