Lavoro: Cardoletti (Unhcr), con Assolavoro per i rifugiati

ROMA, 08 GIU - "L'iniziativa di Assolavoro permette di incanalare i rifugiati nel mondo del lavoro attraverso la formazione e il supporto delle agenzie per l'impiego". Lo dichiara la Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'UNHCR, l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, Chiara Cardoletti, all'assemblea di Assolavoro "Cambia il mondo, cambia il lavoro. Le nuove sfide tra inclusione e innovazione". "Ancora oggi - aggiunge Cardoletti - sono molto poche le persone che hanno accesso a questo strumento lavorativo. Questa iniziativa darà ampio respiro ai rifugiati". Un accordo di Assolavoro con i sindacati di categoria destina 45 milioni di euro a favore di titolari di protezione internazionale, protezione temporanea e protezione speciale. Le misure previste vanno da forme di sostegno economico (anche a chi accoglie) a servizi di bilancio delle competenze, formazione in italiano e professionalizzante e inserimento al lavoro. Inoltre, grazie alla collaborazione con Unhcr, chiunque potrà accedere tramite web a una guida con le misure, i destinatari, le modalità per accedere alle prestazioni e i contatti diretti delle singole Agenzie.

