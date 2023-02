Lavoro: Ispettorato, recuperato oltre 1 miliardo nel 2022

ROMA, 14 FEB - Oltre un miliardo i contributi e i premi recuperati nel 2022 a seguito delle ispezioni in circa 100 mila aziende, con un incremento del 22% dei controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E' il bilancio 2022 dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (In). Il personale ispettivo ha recuperato, a tutela dei lavoratori interessati, 1.153.324.990 euro di contributi e premi evasi, con un incremento pari al 3,75% sul 2021. Il tasso di irregolarità tra le aziende controllate è risultato pari al 72%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all'anno prima.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA