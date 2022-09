Lavoro: Orlando, ok a 1 miliardo per Fondo nuove competenze

ROMA, 14 SET - Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che stanzia un miliardo per il Fondo nuove competenze, il programma per la formazione dei lavoratori che "è stato riformato e orientato per sostenere e gestire le transizioni ecologica e digitale". Lo fa sapere lo stesso ministro, sottolineando l'importanza dell'investimento sulle competenze "per difendere i posti di lavoro e far crescere la produttività delle aziende". Tra le misure previste, "una premialità per le imprese che sperimenteranno nuovi moduli organizzativi con accordi tra le parti sociali che prevedano riduzioni dell'orario di lavoro a parità di salario".

