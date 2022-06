Lavoro: solo l'1% dei contratti a termine supera un anno

ROMA, 21 GIU - Contratti a tempo determinato sempre più brevi. Sulla base dei dati delle Comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro, nel primo trimestre dell'anno risulta che il 33,3% delle posizioni lavorative attivate prevede una durata fino a 30 giorni (il 9,2% un solo giorno), il 27,5% da due a sei mesi e soltanto l'1,0% superiore all'anno. Lo indica la Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione pubblicata da Istat, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Inail e Anpal, aggiungendo che nel complesso si riscontra un aumento dell'incidenza sul totale delle attivazioni dei contratti di brevissima durata (19,7% fino a una settimana, +2,9 punti in confronto allo stesso trimestre dell'anno precedente). In generale, nel primo trimestre dell'anno si rileva un nuovo aumento delle posizioni lavorative (+183 mila rispetto al quarto trimestre), con una crescita sia delle posizioni a tempo indeterminato (+85 mila) sia a tempo determinato (+98 mila), sempre in base alle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro. Nel confronto annuo, si registra una decisa crescita delle posizioni lavorative: +671mila rispetto al primo trimestre del 2021. Quelle a tempo indeterminato segnano +268mila unità mentre, a ritmi più sostenuti, per il quarto trimestre consecutivo, prosegue la crescita delle posizioni a tempo determinato (+403 mila in un anno).

