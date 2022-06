Lavoro: vince 1000 euro, li usa per diventare tecnico di tlc

ROMA, 21 GIU - Consegnava pizze a domicilio, Davide D'Amuri, 26 anni, pugliese, quando in sogno gli è apparso il risultato di una partita di calcio, ci ha scommesso sopra 20 euro e ne ha vinti poco più di mille. "Quei soldi, invece di investirli in un telefono, o cose passeggere, ho deciso di usarli per un corso di formazione da tecnico di fibra ottica", racconta a margine di un evento dell'Accademia italiana della fibra ottica di Elis, in collaborazione con Open fiber. Alla fine del corso, un anno fa, è arrivata l'assunzione nella società Sielte come tecnico del delivery, la parte finale che riguarda l'attivazione del servizio Internet, e, solo due mesi dopo, una proposta di promozione ad assistente di cantiere tecnico a Reggio Emilia. "Sono rimasto un po' spiazzato ma era un'offerta che non potevo rifiutare, anche perché, a livello di carriera, avevo e ho delle ambizioni", racconta Davide. "Se ripenso a un anno e mezzo fa - continua - stavo a giocare alla play perché tanto non uscivamo, c'era la pandemia, facevo le consegne in pizzeria. Prima ancora lavoravo come barman o cameriere, grandi prospettive. Nell'arco di un anno è cambiata completamente la mia vita". È arrivato in un momento complesso per lui all'Accademia italiana della fibra ottica di Elis anche Edoardo Bretti, romano, che aveva da poco dovuto chiudere la sua pizzeria. "Dopo un po' di difficoltà iniziali mi sono appassionato e ho iniziato a lavorare praticamente subito. Alcune esperienze sono andate bene, altre meno, e ora sono con questa azienda da 7 mesi e faccio la parte stradale", racconta. "Sicuramente è un mestiere, qualcosa che mi sta dando manualità ed indipendenza. È un lavoro che ha mille sbocchi e opportunità e come tutti i mestieri - osserva Edoardo - ti danno qualcosa per cui sei richiesto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA