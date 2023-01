Leo, via l'Irap, moratoria estiva e niente versamenti agosto

ROMA, 26 GEN - "Per quanto riguarda gli adempimenti, io direi prima cosa l'eliminazione dell'Irap, seconda cosa una moratoria estiva". Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo a Telefisco del Sole24Ore. Su quest'ultimo punto, ha spiegato: "ci viene chiesto da più parti, nel momento in cui il contribuente, i professionisti, sono alle prese con le dichiarazioni non ha senso che vengano inviati avvisi bonari o richieste di documentazione. E poi una cosa fondamentale: nessuna scadenza di versamento nel mese di agosto, si deve ripartire dal mese di settembre".

