Leonardo: a Civiltà delle macchine premio per heritage marketing

ROMA, 17 NOV - Civiltà delle macchine, la rivista della Fondazione Leonardo, è stata premiata con l'inserimento nella terna delle nomination nell'ambito della seconda edizione del Corporate heritage award, che si è svolta al centro congressi di Confindustria a Roma. Il premio, dedicato all'Heritage marketing, è rivolto a tutte le imprese che si impegnano a raccontare e a valorizzare come asset strategico il proprio patrimonio storico-culturale. Oltre alla rivista, diretta dal 2021 da Marco Ferrante, che ha gareggiato nella categoria "Narrazione attraverso parole", della terna hanno fatto parte la Fondazione Pirelli e la Cibali. Un riconoscimento, si legge in una nota, "particolarmente significativo in quanto prelude alla celebrazione nel 2023 dei 70 anni di attività di Civiltà delle macchine. Il primo numero, infatti, nacque nel 1953 come luogo di incontro e dialogo tra le due culture dell'umanesimo e della scienza. Oggi la rivista, edita dalla Fondazione Leonardo, mette al centro il rapporto tra uomo e macchine con una marcata attenzione alle problematiche e alle opportunità offerte dall'umanesimo digitale".

