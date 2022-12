Leonardo: contratto da 690 milioni in Canada per i Cormorant

ROMA, 23 DIC - Leonardo si è aggiudicato un contratto del Dipartimento della Difesa Nazionale Canadese, del valore di un miliardo di dollari canadesi (690 milioni di euro), per il programma di ammodernamento degli elicotteri AW101/CH-149 SAR 'Cormorant' Include l'ammodernamento dei 13 elicotteri Cormorant esistenti impiegati per ricerca e soccorso e l'aggiunta di ulteriori tre elicotteri, "assicurando maggiori capacità ed estendendo l'operatività della flotta fino al 2042 ed oltre", spiega una nota. Il programma sarà realizzato dal Team Cormorant guidato da Leonardo e composto da IMP Aerospace and Defence, GE Canada e Collins Aerospace. "Siamo orgogliosi - commenta l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo - di essere alla guida, insieme ai partner del Team Cormorant, dell'ammodernamento della flotta di elicotteri AW101/CH149 SAR 'Cormorant', come annunciato dal governo canadese. Il Cormorant è l'elicottero ideale per il Governo Canadese, in grado di soddisfare i requisiti delle proprie Forze Armate, con importanti ritorni per l'industria canadese e i migliori vantaggi economici per i cittadini". Per Gian Piero Cutillo, managing firector di Leonardo Helicopters, "la flotta di elicotteri AW101/CH-149 'Cormorant' fornirà alla forza aerea canadese capacità di ricerca e soccorso solide e tecnologicamente avanzate, per operare in qualsiasi condizione meteo su tutto il territorio canadese. Il programma di ammodernamento, attraverso il Team Cormorant, ridurrà i costi di gestione della flotta e allo stesso tempo ne aumenterà ulteriormente l'affidabilità, le capacità e la sicurezza, a vantaggio dei cittadini canadesi".

