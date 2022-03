Letexpo, a Verona i protagonisti di logistica e trasporto

VERONA, 16 MAR - I problemi del trasporto e della logistica, e le sfide che questo settore fondamentale si appresta a vivere con la nuova crisi internazionale sono al centro da oggi a sabato 19 marzo a Verona di Logistics Eco Transport (Letexpo) la prima e più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, organizzata da Alis in collaborazione con Veronafiere, Una occasione di confronto con istituzioni e imprese - ha detto il direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina - in un momento storico cruciale per la logistica "che si conferma come volano per l'economia del Paese. Alis ha già rimosso dalle strade europee 5,6 milioni di camion abbattendo 4,8 milioni di emissioni inquinanti e consentendo in Italia un risparmio in termini di esternalità di 1,7 miliardi di euro". "E' fondamentale - ha aggiunto - costruire opportunità di dialogo sulle sfide che l'agenda 2030 ci pone davanti, traguardi ineludibili per la transizione del comparto" Alla prima giornata, con Luca Zaia e il sindaco di Verona, Federico Sboarina, è intervenuto in collegamento anche il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Sono 205 gli espositori nazionali ed internazionali presenti in 4 padiglioni, per una superficie di oltre 40.000 mq. Nei prossimi giorni della rassegna è annunciata la presenza di altri 4 ministri, oltre a leader politici.

