Lo Sri Lanka entra in default, inflazione verso 40%

MILANO, 19 MAG - Lo Sri Lanka entra in default per la prima volta nella sua storia. Lo riporta Bloomberg. Il Paese, secondo quanto ha riferito il Governatore della banca centrale centrale Nandalal Weerasinghe, vede una accelerazione dell'inflazione al 40%. I responsabili politici avevano segnalato ai creditori che la nazione "non sarebbe stata in grado di effettuare i pagamenti fino a quando il debito non fosse stato ristrutturato e che quindi si trova in una situazione di default preventivo", ha affermato Nandalal Weerasinghe nel corso di un briefing giovedì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA