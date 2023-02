Malpensa, il Terminal 2 riapre rinnovato dal 31 maggio

MILANO, 02 FEB - Riapre dal prossimo 31 maggio il Terminal 2 di Malpensa, la base esclusiva di easyJet che era stato chiusa nel 2020 a seguito della pandemia e del crollo del traffico aereo. I lavori di riqualificazione, iniziati a fine 2022, aumenteranno i servizi ai passeggeri attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, miglioreranno l'efficienza energetica del terminal e offriranno soluzioni tecniche per favorire aeromobili di ultima generazione di easyJet. E' quanto segnalano Sea, la società che gestisce gli scali di Linate e Malpensa, e la compagnia low cost. Tra gli interventi effettuati, per il check-in un'area sarà dedicata al self bag drop, macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia anche senza l'assistenza del personale di terra. L'area dei controlli di sicurezza saràcompletamente ristrutturata e avrà un layout più funzionale egrazie all'installazione di nuove linee automatizzate di ultimagenerazione verranno accorciati i tempi di controllo e attesadei passeggeri.

