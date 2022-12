Manovra: Cisl, 15/12 assemblea nazionale per migliorarla

ROMA, 05 DIC - "Migliorare la manovra, contrattare le riforme": è lo slogan dell'assemblea nazionale di delegate e delegati convocata dalla Cisl il 15 dicembre a Roma per ribadire il giudizio articolato del sindacato di via Po sul ddl di Bilancio e incalzare governo, gruppi parlamentari e partiti a migliorarlo. "L'inizio del percorso di approvazione - spiega - chiama la Cisl a mettere in campo un'iniziativa nazionale nel solco della responsabilità, in cui indicare gli avanzamenti e le criticità nel testo, riaffermando che la via del miglioramento passa dal confronto e dal negoziato con le forze politiche e istituzionali, a partire dall'esecutivo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA