Manovra:Patuelli,no a esercizio provvisorio,rischio mercati

ROMA, 21 NOV - "L'auspicio è che ci sia una consapevolezza istituzionale complessiva per evitare" l'esercizio provvisorio" del bilancio dello Stato e che il "Parlamento lavori nei giorni festivi e in notturna" ma il "tempo è limitato" e c'è il rischio "da non sottovalutare" che la speculazione dei mercati possa scattare. Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli a un seminario dell'associazione quando oggi il cdm si riunirà sul tema. "Confidiamo - ha detto - che nella legge di bilancio ci siano misure le necessarie anticicliche". I tempi sono stretti: "per la prima volta si è votato in autunno e non in primavera" e costituire il Parlamento e Governo "è un'operazione rilevante" e ora "il Decreto quater si intersecherà con la legge di bilancio" in Parlamento.

