Manovra:tasse sui patrimoni giù al 14%, anche sulle azioni

ROMA, 08 DIC - La manovra proroga fino a giugno 2023 l'agevolazione che permette di limitare al 14% (anziché al 26% previsto per i redditi da capitali) la tassazione sulle plusvalenze su terreni e partecipazione, estendendola anche ad azioni e titoli sui mercati finanziari, nonché a risparmi e patrimoni in fondi e polizze assicurative sulla vita. Come anticipato da un articolo del Corriere della sera, nel 2023 si attendono circa 1,5 miliardi di entrate da questa misura che, di fatto, proroga e amplia l'agevolazione prevista dal dl bollette di marzo incentivando a pagare in questa finestra.

