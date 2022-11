Mattarella, sicurezza sul lavoro banco di prova di civiltà

ROMA, 25 NOV - "La sicurezza sul lavoro è un banco di prova primario per la civiltà di un Paese, così come la sconfitta della violenza sulle donne". Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Forum della ricerca "Made in Inail". "Serve un sistema immunitario contro il fenomeno degli infortuni sul lavoro - ha detto - anche tramite la collaborazione tra lavoro e ricerca". Serve un "aggiornamento continuo rispetto alle condizioni e le modalità di lavoro che mutano, insieme alla formazione di una coscienza diffusa di responsabilità verso gli altri, ma anche regole efficaci di comportamento e una accurata vigilanza per farle rispettare", ha concluso Mattarella, esprimendo riconoscenza all'Inail per il suo impegno.

