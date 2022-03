Mediaset: a breve Cda su Spagna, strategia allo studio

MILANO, 14 MAR - Mfe-Mediaforeurope, il nuovo nome del Biscione da quando ha trasferito la sua sede legale in Olanda, riunirà a breve un Cda tra oggi e domani, per decidere la sua strategia su Mediaset Espana. Lo precisa il gruppo in una nota, dopo le indiscrezioni di stampa che davano per già deciso il riacquisto e il delisting. Mfe "sta studiando, tra le altre operazioni, la sua strategia in relazione alla sua partecipazione in Mediaset España, per la quale prevede di convocare il Consiglio di Amministrazione di Mfe, che si terrà oggi, lunedì, o domani, martedì, al fine di adottare, se del caso, una decisione al riguardo".

