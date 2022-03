Mediaset: utile 374 milioni, doppio rispetto pre-Covid

MILANO, 01 MAR - Mediaset, ora denominata MediaforEurope (Mfe), nel 2021 ha registrato ricavi netti consolidati per 2.914 milioni, in crescita dell'11% rispetto al 2020, con un utile netto di 374 milioni, in aumento del 169% rispetto al 2020 e circa il doppio del 2019 pre-Covid. Lo si apprende dai dati preliminari del gruppo televisivo, che ha diramato i suoi primi conti annuali dal trasferimento della sede legale in Olanda, con i principali indicatori sia consolidati sia delle attività italiane "positivi e superiori alle stime aziendali di inizio anno". La raccolta pubblicitaria in Italia, in particolare, è cresciuta sia rispetto al 2020 (+14,4%) sia al 2019 pre Covid, nei confronti del quale fa segnare un aumento del 2,4%.

