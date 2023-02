Mediobanca: 293 milioni di utile e 900 milioni di ricavi

MILANO, 09 FEB - Mediobanca ha registrano, nel primo semestre dell'esercizio 2022-2023, un utile netto di 556 milioni (+6%) e ricavi per 1.660 milioni (+14%) oltre i target del piano che si conclude a fine giugno 2023. Nel secondo trimestre i ricavi sono stati pari a oltre 900 milioni (+20%) e l'utile netto a 293 milioni (+11%). Il risultato di 555 milioni è il migliore utile semestrale di sempre (+6%), oltre gli obiettivi del piano d'impresa al giugno 2023 (ricavi per 3 miliardi, Eps 1,1, Rote 11%). "Come abbiamo confermato il payout è al 70% e se manteniamo questa progressione degli utili si tradurrà in un monte dividendi più alto rispetto al passato", afferma Alberto Nagel, ceo di Mediobanca. "Il payout al 70% - aggiunge - lo confermiamo e non avrebbe senso alzarlo. Se la progressione dei prossimi due mesi sarà anche leggermente inferiore ai primi, questo si traduce in un aumento del dividendo unitario e in un aumento dei dividendi, che è ragionevole sia più alto dell'anno passato".

