MILANO, 29 LUG - Mediobanca ha chiuso i conti al 30 giugno 2022 con ricavi record per 2.851 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto all'esercizio precedente, e un utile salito del 12% a 907 milioni. Il cda di Piazzetta Cuccia ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,75 euro ad azione, in crescita del 14%, dopo un trimestre che ha superato il consensus degli analisti.

