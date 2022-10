Mediobanca: utile stabile nel trimestre, corrono i ricavi

MILANO, 27 OTT - Mediobanca nel primo trimestre 2022-2023, chiuso a fine settembre, ha segnato un utile netto di 262,6 milioni, in linea coi quasi 262 milioni dei primi tre mesi dello scorso esercizio, e sopra al consensus che si fermava a 230 milioni. I ricavi sono saliti al record di 757 milioni ben oltre i 706 milioni dello stesso periodo 2021-2022 e molto superiori ai 705 milioni del consensus. Il modello di business efficiente e diversificato dovrebbe permettere a Mediobanca di superare questa fase di incertezza e "di raggiungere a fine giugno 2023 buona parte degli obiettivi del Piano d'impresa 2019/2023, in particolare la crescita dell'utile per azione e la remunerazione degli azionisti".

