Mef-Cdp: approvati i primi cinque piani di attività

ROMA, 24 MAG - Il Servizio Centrale per il Pnrr della Ragioneria Generale ha approvato i primi cinque Piani delle Attività relativi al Pnrr sottoscritti con Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura e della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili. I piani, che rientrano nell'accordo quadro fra il Mef e Cdp sulle attività di advisory alla Pubblica Amministrazione, prevedono l'assistenza tecnica da parte di Cdp che in questo modo amplia il proprio ruolo di sostegno alle Amministrazioni impegnate nell'attuazione. Lo si legge in una nota congiunta Mef-Cdp. I Piani delle Attività definiscono, infatti, i servizi di sostegno tecnico-operativo - spiega la norta Mef-Cdp - e affiancamento che CDP metterà a disposizione annualmente delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori a livello territoriale, per facilitarli nella realizzazione delle linee di intervento di competenza, nonché nel disegno delle progettualità e nell'esecuzione delle correlate attività. Una sfida importante - prosegue la nota - che si inquadra nel più ampio contesto dei servizi di Assistenza tecnica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto a beneficio delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori, per sostenerli nel compito di attuare un volume significativo di investimenti con nuove modalità, tempistiche stringenti e target precisi da perseguire. Il successo del PNRR passa dalla capacità che le Amministrazioni dimostreranno nel saper gestire i programmi di investimento, centrando obiettivi e traguardi, nonché dalla capacità degli Enti di presentare e attuare progetti validi. CDP, con il coordinamento di MEF e RGS, mette a disposizione le proprie competenze specialistiche e fornisce assistenza tecnica nelle principali fasi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

