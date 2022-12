Mef: vola fatturato partecipate, quasi 280 miliardi nel 2021

ROMA, 20 DIC - Le 34 società industriali e di servizi controllate dallo Stato, attraverso il ministero dell'Economia e delle Finanze hanno fatturato nel 2021 279,6 miliardi, una cifra mai raggiunta, in aumento di 86,9 miliardi di euro (+45,1%). A crescere anche gli utili, a fronte di perdite dell'anno precedente. Un trend che in base alle previsioni dovrebbe ripetersi anche nel 2022. Sono alcuni dei dati principali della quarta edizione del "Rapporto sui bilanci delle Società partecipate dallo Stato 2017-2021" realizzato dal Centro Studi CoMar. A crescere però anche i debiti: 182,8 miliardi nel 2021, 18,6 miliardi in più (+11,3%) e in aumento del 40,6% rispetto al 2017 con un rapporto sul fatturato che sale al 65,3%. A spingere i risultati, reti, energia e infrastrutture: l'87,2% del fatturato è stato realizzato in reti e infrastrutture, suddiviso fra il 79,5% dell'energia e il 7,7% di trasporti e telecomunicazioni; il 10,4% è ascrivibile alla meccanica; quote di poco superiori all'1% per editoria, spettacolo, sport e per l'ict; quote residuali, vicine allo zero, per ambiente e territorio o per servizi alla pubblica amministrazione. Il risultato di competenza delle società controllate ha registrato utili per 11,4 miliardi di euro, a fronte di perdite per 4,2 miliardi nel 2020; apportando un saldo positivo di 14,3 miliardi nel triennio 2019-2021; il margine operativo netto è stato di 26 miliardi di euro, in significativo miglioramento (+10,3 miliardi; +65,9%), per un nuovo primato, sui 15,6 miliardi del 2020, ma anche sui 21,6 del 2017 (+20,2%).

