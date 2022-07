MILANO, 01 LUG - Metalli in picchiata alla Borsa di Londra in scia ai timori per una brusca frenata dell'economia mondiale. Il prezzo del rame scivola per la prima volta dal febbraio 2021 sotto gli 8 mila dollari alla tonnellata (-3,5%). Male anche il nichel che cede il 5,8%, lo zinco (-3,8%), l'alluminio (-2,4%) e il piombo (-2%).

