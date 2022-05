Mipaaf, 420 mln per attuazione Strategia Forestale Nazionale

ROMA, 27 MAG - Pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il Decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sui criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale. Lo annuncia il Mipaaf in una nota. Il provvedimento prevede, al fine di assicurare l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale, l'utilizzo di un fondo con una dotazione complessiva, fino al 2032, di complessivi 420 milioni di euro. Vengono così stabilite le ripartizioni tra Regioni, prevalentemente in proporzione alla superficie forestale, per le prime due annualità (2022 e 2023) e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.

