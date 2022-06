Mise, da calcio a San Remo ora garanzie su trasmissione tv

ANSA Lavoro - ROMA, 10 GIU - Il messaggio di fine anno del Capo dello Stato, i campionati di calcio, ma anche il Festival di San Remo e la prima della Scala: sono alcuni degli eventi di interesse pubblico su cui d'ora in poi andrà garantita la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi, sia in diretta o in differita sia in chiaro o a pagamento, con adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e la migliore visualizzazione delle immagini. Lo prevede un decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che stila la lista dei 27 eventi. "E' una importante novità a tutela dei cittadini ", sottolinea il ministro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA