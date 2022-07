Mobilità: assessore, Modena modello di ecologia, connessione

ROMA, 26 LUG - "Masa - Modena Automotive Smart Area si è qualificato in questi anni come living lab a collaborazione pubblico-privato". Lo afferma l'assessora del Comune di Modena con deleghe a Città smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Ludovica Carla Ferrari, nel corso di un forum ANSAincontra. "È un ecosistema sociale ed economico fertile per ricerca, per formazione di studentesse e studenti, per lavoro di qualità, per imprese capace di sviluppare il modello di mobilità ecologica, connessa, inclusiva, sicura sia sul piano della sicurezza stradale che su quello cibernetico. Una realtà possibile anche grazie ad investimenti finanziati con il PNRR che ha potenziato attrattività e competitività internazionale partendo da Modena, cuore della Motor Valley".

