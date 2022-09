Moda: atelier Louis Vuitton a Civitanova per scarpe sportive

CIVITANOVA MARCHE, 08 SET - Louis Vuitton apre a Civitanova Marche un atelier di circa 10mila metri quadrati che, a pieno regime, porterà all'assunzione di 500 dipendenti. A darne notizia sono i media locali. "Il colosso mondiale del lusso francese realizzerà nella nostra zona industriale, entro il 2023, un nuovo insediamento per la produzione di scarpe da uomo e da donna prevalentemente sportive - racconta all'ANSA il sindaco Fabrizio Ciarapica -. La struttura sorgerà su un'area di 25mila metri quadrati e sarà completamente realizzata in legno, vetro e acciaio e sarà a impatto ambientale zero. Un paio di giorni fa - aggiunge Ciarapica - abbiamo deliberato in giunta comunale la variante al piano regolatore che semplifica la realizzazione del progetto". "In un tempo così complicato - sottolinea il sindaco - è motivo di orgoglio e grande soddisfazione poter accogliere un gruppo del calibro di Louis Vuitton che porterà un nuovo sviluppo nel settore calzaturiero di questo territorio, soprattutto in termini occupazionali". Louis Vuitton è il marchio capofila del gruppo francese del lusso Lvmh, guidato dalla famiglia Arnault, che possiede il 10% del capitale del gruppo Tod's guidato dai fratelli Diego e Andrea Della Valle.

