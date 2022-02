Moda: Mediobanca, 2021 a livelli pre-crisi ma non in Italia

MILANO, 23 FEB - I maggiori player mondiali della moda hanno segnato nei primi nove mesi del 2021 un rimbalzo del giro d'affari del +32%. Il mercato europeo ha spinto meno (+25%), penalizzato dagli ancora limitati flussi turistici, mentre quello asiatico ha visto un'accelerazione sulla scia della Cina (+38% escludendo il Giappone) insieme con quello americano (+37%, trainato dagli Stati Uniti). Per l'intero anno 2021 i dati esaminati dall'Area Studi di Mediobanca nel nuovo report, su 70 multinazionali e su 134 grandi aziende del comparto in Italia, indicano una repentina ripresa a "V" con una crescita del fatturato a livello aggregato del +28%, il che permette alle multinazionali della moda di superare i livelli pre-crisi (+10%). Il giro d'affari delle grandi aziende italiane del settore (società con un fatturato superiore a 100 milioni) dovrebbe attestarsi al +22% nel 2021, con un ritorno ai livelli pre-crisi atteso solo nel 2022. Dall'analisi dei bilanci di sostenibilità 2020 emerge nel complesso la crescente attenzione alle tematiche ESG (Environment, Social and Governance), accelerata dalla pandemia

