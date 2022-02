Moncler: ricavi gruppo 2021 oltre 2 miliardi (+42%)

MILANO, 24 FEB - Nell'esercizio 2021 il gruppo Moncler ha realizzato ricavi consolidati per 2,0461 miliardi di euro (+42%) sul 2020 (+44% a cambi costanti e +28% rispetto al 2019). Includono i ricavi del marchio Moncler, a 1,8242 milioni e quelli del marchio Stone Island, consolidati dal 1 aprile, pari a 221,9 milioni. Ipotizzando Stone Island consolidata dal 1 gennaio, i ricavi 2021 del gruppo sarebbero stati pari a 2,1342 miliardi, con un contributo del marchio Stone Island pari a 310 milioni. Nel quarto trimestre il gruppo ha realizzato ricavi pari a 868,9 milioni in crescita del 30% rispetto al quarto trimestre 2020 e del 40% rispetto al 2019. L'utile netto del 2021 del gruppo è stato di 411,4 milioni rispetto a 300,4 milioni dell'esercizio 2020 e a 358,7 milioni nel 2019. Il consiglio d'amministrazione ha inoltre approvato la proposta di distribuzione di utili pari a un dividendo di 0,60 euro per azione.

