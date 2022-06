Monopattini: a Roma violano le norme 7 parcheggi su 10

ROMA, 26 GIU - Roma maglia nera per i monopattini. La capitale europea dei mezzi rapidi e sostenibili è Parigi. Grazie alle politiche pubbliche adottate dall'amministrazione locale, la città francese ha visto ridursi del 46% i parcheggi scorretti effettuati al di fuori delle zone indicate per la sosta e lo stallo. Nel 2019 i parcheggi errati e in violazione delle norme stradali superavano il 50% del totale. Nel primo semestre 2022, nonostante 15mila monopattini in sharing, la quota è scesa sotto al 4%. A Roma invece ben 7 volte su 10 i monopattini sono parcheggiati in violazione delle norme. E' quanto emerge da una ricerca condotta da Consumerismo No Profit che ha messo a confronto numeri e abitudini nelle capitali europee. A Roma, rileva l'associazione, operano 7 società d sharing per un totale di 14.500 monopattini in circolazione. Quasi la stessa quantità di mezzi di Londra, ma quasi tutti concentrati senza regola nelle zone centrali, nonostante il numero di abitanti sia un terzo rispetto alla capitale inglese e la città eterna si estenda per un'area inferiore del 22,3% . Nei primi 4 mesi del 2022 si sono registrati nella capitale italiana oltre 1.650.000 noleggi per un totale di circa 4 milioni di km percorsi; la maggior parte dei noleggi avviene nella zona centrale della città per una durata media di 12 minuti e 2 km percorsi. Numeri che si riflettono sull'elevato tasso di sosta scorretta dei monopattini, che a Roma si stima raggiunga il 69% del totale.

