Moto: da Reinova lo scooter elettrico pieghevole in bambù

MILANO, 16 MAR - Nasce lo scooter elettrico pieghevole in bambù, materiale ecocompatibile leggero e resistente. Lo annuncia Reinova, attiva nel settore dei motori elettrici e ibridi, che tramite la startup 'To-Move', si è posta l'obiettivo di disegnare e sviluppare veicoli sostenibili per il cosiddetto 'ultimo miglio'. Il nuovo veicolo è stato concepito insieme al designer Andrea Strippoli e altri colleghi del Politecnico di Torino, Reinova e To-Move prevedono di industrializzare il veicolo creando un nuovo segmento di mercato. Lo scooter in bambù è interamente 'Made in Italy' e "forgiato dalla Natura" in quanto "realizzato con materiali naturali e rispettoso dell'ambiente poiché ad alimentazione elettrica", si legge in una nota. Un veicolo "estremamente funzionale" che può essere piegato e trasportato come un trolley su mezzi di trasporto come treni e aerei. Lo "sviluppo modulare" del nuovo scooter consentirà di ottenere veicoli con velocità e accelerazioni diverse, in funzione delle destinazioni d'uso e delle richieste di autonomia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA