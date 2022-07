Mps: conclude con forte rimbalzo in Piazza Affari, +11%

MILANO, 08 LUG - Mps rimbalza in Borsa: il titolo, forte per tutta la seduta, ha chiuso in crescita dell'11,7% a 0,53 euro, dopo aver toccato nei giorni scorsi il nuovo minimo storico a quota 0,45. In questa settimana l'amministratore delegato Luigi Lovaglio ha incontrato gli investitori, con partenza da Milano per volare anche a Londra, per convincerli della credibilità del suo piano, mentre oggi è iniziato il confronto con i sindacati. La banca, che capitalizza meno di 500 milioni, dovrà affrontare un aumento da 2,5 miliardi e tagliare di quasi il 20% i suoi dipendenti entro fine anno.

