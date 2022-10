Mps: Consob, aumento molto diluitivo, rischio anomalie

MILANO, 14 OTT - L'aumento di capitale di Mps "presenta caratteristiche di forte diluizione" e "tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una forte volatilità del prezzo delle azioni dell'emittente, inclusa una sopravvalutazione del prezzo di mercato rispetto al suo valore teorico". E' l'avvertimento lanciato dalla Consob, in un richiamo di attenzione, in vista della partenza lunedì dell'operazione. "Per prevenire tale rischio, l'aumento di capitale in parola sarà gestito secondo il modello c.d. rolling", che consente, a partire dal terzo giorno, la consegna anticipata delle azioni di nuova emissione per cui si sono esercitati i diritti.

