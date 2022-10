MILANO, 25 OTT - Ancora una seduta difficile per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di Monte dei Paschi di Siena. In Borsa le azioni guadagnano lo 0,4% ma restano sotto la soglia dei due euro (1,9696 euro). I diritti non fanno prezzo con calo teorico del 74%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA