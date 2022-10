Mps: non riesce a fare prezzo in avvio Borsa, -12% teorico

MILANO, 14 OTT - Dopo il crollo di oltre il 30% di ieri a 17,1 euro, inizio difficile per Mps in Borsa. Il titolo non riesce a fare prezzo in avvio di seduta in Piazza Affari con un calo teorico del 12% dopo che nei giorni scorsi il Cda della banca ha fissato le condizioni della ricapitalizzazione che prevede l'emissione delle nuove azioni a un prezzo di due euro l'una. La natura dell'operazione, che abbatterà la quota di partecipazione al capitale di chi non sottoscrive l'aumento, alimenta le vendite sul titolo.

