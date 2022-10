NEW YORK, 25 OTT - Elon Musk ha detto alle banche finanziatrici che intende chiudere l'accordo per l'acquisizione di Twitter venerdi' 28 ottobre, ovvero nei tempi stabili dal giudice. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Musk lo avrebbe detto nel corso di una video conferenza con gli istituti che si sono impegnati a contribuire all'operazione con 13 miliardi di dollari in debito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA