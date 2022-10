Musk compra Twitter e licenzia subito quattro top manager

WASHINGTON, 27 OTT - Elon Musk ha già cominciato a fare pulizia in Twitter, licenziando quattro top manager dopo aver concluso l'acquisto della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Lo scrivono i media Usa. Le persone silurate sono il chief executive officer Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della 'policy' Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett. Almeno uno di loro è stato scortato fuori dalla sede della società.

