Mutui: cresce tasso fisso prima casa, fino a +17.000 euro

ROMA, 05 GIU - Continua a ritmo sostenuto la crescita dei tassi fissi per i mutui riservati all'acquisto della prima casa. Così il costo complessivo di un mutuo, ad esempio di 100mila euro per l'acquisto di una casa a Roma (35enne con contratto a tempo indeterminato) se acceso oggi può arrivare ad aumentare fino a 17.000 euro con una crescita della rata di 50 euro mensili. Lo denuncia il Codacons, che ha svolto una indagine per verificare come l'escalation dei tassi si ripercuota sulle tasche di chi oggi accende un finanziamento per acquistare un immobile. Rispetto a inizio anno l'Eurirs (o Irs, l'indice di riferimento per i mutui a tasso fisso), è passato dallo 0,53% del 3 gennaio all'1,75% del 31 maggio (Irs a 30 anni), dallo 0,57% all'1,86% l'Irs a 25 anni, e dallo 0,60% all'1,97% l'Irs a 20 anni - analizza il Codacons - Un incremento che si riflette su chi oggi accende un mutuo per l'acquisto della prima casa.

