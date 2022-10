Nasce Brembo Ventures per investire in startup tecnologiche

MILANO, 19 OTT - Brembo, gruppo che opera nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, lancia Brembo Ventures, l'unità di venture capital dell'azienda con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità del futuro. Brembo Ventures realizzerà investimenti strategici a livello globale nelle migliori startup tecnologiche in grado di portare valore sia in ambito di prodotto sia di processo produttivo. Brembo Ventures ha messo a segno il suo primo investimento con l'acquisto, in qualità di lead investor, del 6,8% del capitale di PhotonPath, azienda milanese fondata nel 2019 come spin off del Politecnico di Milano, che sviluppa prodotti basati sulla fotonica integrata. Con PhotonPath, Brembo potrà accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni per la digitalizzazione degli impianti frenanti, percorso intrapreso con il lancio del nuovo sistema frenante intelligente Sensify. L'investimento in PhotonPath è complementare a quello effettuato da Brembo nel 2020 in Infibra Technologies, società fondata nel 2014 come spin off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che sviluppa e produce sistemi fotonici integrati, di cui Brembo detiene il 20% e che entra nel portafoglio di Brembo Ventures. "Brembo Ventures è lo strumento per attirare e far crescere gli innovatori, chi esplora le frontiere tecnologiche", afferma Roberto Grazioli, Chief Business Development Officer di Brembo. "La nostra strategia - aggiunge - è investire in startup con le quali lavorare direttamente per accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni".

