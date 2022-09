Nasce MadeInAdd, insieme Cdp Venture Capital, MImete e Punch

TORINO, 28 SET - Cdp Venture Capital, Mimete e Punch Torino si alleano il mercato della manifattura additiva dal valore complessivo di 19,4 milioni di euro. Nasce così MadeInAdd, la nuova società che introduce un nuovo modello digitale per la progettazione e la produzione di componenti stampa 3D rivolto ad aziende produttive, con particolare attenzione verso le pmi, per le quali la transizione verso la manifattura 4.0 è imprescindibile per restare competitive a livello nazionale e internazionale. Un'iniziativa congiunta fra il Fondo Boost Innovation, il corporate venture builder di Cdp Venture Capital che co-crea nuove startup con grandi aziende italiane, Mimete, produttore di polveri metalliche per il mercato della manifattura additiva e Punch Torino, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di propulsione innovativi e già attiva nel settore della manifattura additiva. MadeInAdd nasce per colmare il gap italiano, dove l'adozione di questa tecnologia è limitata rispetto ad altri Paesi. La digitalizzazione delle imprese italiane che operano nel settore manifatturiero rappresenta una grande opportunità di accelerare la transizione dei processi produttivi verso la manifattura additiva, che ha un potenziale di crescita globale del mercato superiore ai 100 miliardi di euro al 2030. MadeInAdd opererà attraverso una piattaforma digitale per accompagnare le aziende clienti, in particolare le pmi, attraverso il percorso di progettazione delle componenti, definendo le caratteristiche e i materiali più idonei per la stampa additiva e dando la possibilità di completare il processo attraverso l'acquisto del servizio di stampa, il tutto garantito dal processo di selezione dei fornitori. In questo modo, le aziende che utilizzano tecnologie di produzione tradizionale potranno massimizzare i benefici e l'innovazione della manifattura additiva in modo guidato e accessibile. MadeInAdd avrà la sede principale a Torino e si rivolgerà a tutte le imprese italiane ed europee.

