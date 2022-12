Natale: Confesercenti-Ipsos, 7 milioni a caccia ultimi doni

ROMA, 24 DIC - Saranno 7 milioni gli italiani che oggi andranno a caccia degli ultimi doni da mettere sotto l'albero stasera, un gruppo di ritardatari più ampio del solito, che approfitterà della coincidenza della Vigilia con il sabato per terminare gli acquisti natalizi. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos sui consumatori italiani. La spesa. Complessivamente, per i regali del Natale 2022 si spenderanno in tutto in media 197 euro a persona, un budget minore di 39 euro rispetto a quello allocato lo scorso anno. Un calo tutto sommato contenuto e purtroppo comunque atteso, secondo Confesercenti, visto il boom di inflazione e bollette, che frenano gli acquisti di una larga parte della popolazione: quasi la metà - il 47%, ma si arriva al 54% nelle regioni del Centro - annuncia che ritoccherà al ribasso il budget. Solo il 14% pianifica di spendere di più. Libri e moda si confermano i reali più cercati: nella top ten spiccano infatti i capi d'abbigliamento (44% delle indicazioni), seguiti da libri (40%), prodotti di profumeria (39%), giochi e giocattoli (38%), regali gastronomici (31%), accessori di moda (30%), prodotti tecnologici (25%), arredamento e prodotti per la casa, vini ed elettrodomestici e piccoli elettrodomestici (tutti al 21% di indicazioni). Il 20% - regalerà invece un prodotto di gioielleria. Seguono calzature (19%) e videogiochi (18%), mentre il 7% dei Babbo Natale italiani metterà sotto l'albero un viaggio o una vacanza.

