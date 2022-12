Natale: prezzi impazziti. Per alberi +40%, panettone +37%

ROMA, 03 DIC - Un Natale più costoso del solito quello che attende i consumatori italiani, chiamati a fare i conti con fortissimi rincari di tutti i prodotti legati alle festività di fine anno. A lanciare l'allarme il Codacons, che ha messo a confronto i listini delle principali catene commerciali in vigore a dicembre 2021 con quelli attuali. "La prima brutta sorpresa arriva sul fronte di pandori e panettoni. Per quelli industriali - si spiega - si registrano aumenti in media del +37%, con punte per alcune marche del +59%". Ma è anche caro-albero: i prezzi sono aumentati di circa il 40%.

