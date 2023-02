Nel 2022 import vola +36,5%;deficit commerciale -31 miliardi

ROMA, 16 FEB - Nel 2022 cresce l'export in valore +19,9% mentre è più marcata quella dell'import +36,5%. Lo rende noto l'Istat spiegando che l'aumento delle esportazioni è trainato in particolare dalle vendite di beni di consumo non durevoli e beni intermedi; quello delle importazioni è spiegata soprattutto dai maggiori acquisti di prodotti energetici. L'anno scorso il deficit commerciale è pari a -31.011 milioni (da +40.334 milioni del 2021), quello energetico a -111.278 milioni (era -48.356 milioni l'anno prima). L'avanzo dell'interscambio di prodotti non energetici (80.267 milioni) è elevato ma meno ampio rispetto al 2021 (88.690 milioni) spiega l'Istat precisando che il deterioramento del saldo commerciale nel corso dell'anno è tornato comunque positivo negli ultimi due mesi. Nella media del 2022, i prezzi all'import segnano una crescita del 18,5%, la più alta dal 2005, ossia da quando è disponibile la serie storica dell'indice; al netto dell'energia, i prezzi crescono in media d'anno del 10,3% (+4,7% nel 2021).

