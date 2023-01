Nexi:boom pagamenti su smartphone(+139%),ma aumentano frodi

ROMA, 28 GEN - Crescita esponenziale per le transazioni con smartphone in negozio in Italia che nei primi 6 mesi del 2022 hanno raggiunto i 6 miliardi di euro con un aumento del 139% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E a fronte di un boom di transazioni si registra anche un aumento delle frodi. A segnalarlo Nexi, leader del settore con il 76% del totale transazioni mobile in store gestite in Italia e 29 miliardi di transazioni in Europa che stila il suo decalogo evitare le truffe nel giorno dello European Data, dal phishing, ovvero l'invio di e-mail ingannevoli, agli sms che chiedono di cliccare un link fino alle telefonate di falsi operatori. Per essere sicuri, allora - spiega Nexi- bisogna seguire queste indicazioni: - diffidare da qualsiasi mail, SMS o telefonata che richieda dati riservati; -verificare il mittente della mail: gli indirizzi e-mail; - non cliccare nessun link che conduca a pagine esterne in cui viene chiesto di inserire dati e informazioni personali; - verificare i siti in cui si fanno acquisti: quelli sicuri iniziano sempre con https// - diffidare da link non corretti o troppo brevi: le e-mail di phishing fanno sovente uso di URL abbreviate; - controllare che il link presente nell'sms rimandi al sito ufficiale; - contattare subito il servizio clienti di Nexi o della propria banca in caso di anomalie, problemi riscontrati durante le operazioni di pagamento in internet, o in caso si ritenga di essere stati contattati da un frodatore o di essere caduti vittime di una truffa.

