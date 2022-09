Nord Stream, danni senza precedenti a tre linee

MILANO, 27 SET - Il gasdotto Nord stream ha registrato danni "senza precedenti" a tre linee del gasdotto ed "è impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino" dell'infrastruttura. E' quanto comunica in una nota il Nord Stream, secondo quanto riferisce Bloomberg. Ieri il Nord Stream aveva riferito di un calo di pressione su due sue linee, con le autorità svedesi e danesi che avevano identificato perdite di gas nel Mar Baltico, in prossimità della rotta del Nord Stream.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA